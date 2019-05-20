Источник: Спиридонов и Алексеев перейдут из казанского «Зенита» в «Урал»

Волейболисты казанского «Зенита» доигровщик Алексей Спиридонов и диагональный Никита Алексеев в следующем сезоне будут защищать цвета уфимского «Урала», сообщает «Спорт Бизнес Online».
В минувшем сезоне Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и 5 – в Лиге чемпионов. В обоих турнирах подопечные Владимира Алекно завоевали серебро. Алексей уже выступал за «Урал» в сезоне-2012/13.
Алексеев в завершившемся сезоне провёл 27 матчей в Суперлиге и 9 – в Лиге чемпионов. Он также ранее выступал за уфимский клуб (2012–2014, 2015/16).
«Урал» продлил контракты с блокирующими Александром Абросимовым и Игорем Филипповым, расстался с Денисом Черейским. Новичками уфимского клуба стали связующий Сергей Макаров, доигровщик Денис Бирюков и блокирующий Леонид Кузнецов.
- 20 мая 2019
-
10:20
-
10:12
-
09:45
-
09:09
- 19 мая 2019
-
18:39
-
13:39
-
13:33
-
10:43
-
10:35
-
09:35
-
09:20
-
09:01
- 18 мая 2019
-
23:07
-
21:48
-
20:54
-
20:24
-
19:47
-
18:35
-
18:09
-
13:49
-
10:21
-
09:58
- 17 мая 2019
-
23:25
-
23:07
-
18:55
-
16:41
-
16:00
-
15:21
-
15:07
-
15:02
-
14:16
-
13:15
-
13:07
-
12:48
-
11:39