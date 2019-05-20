Источник: Спиридонов и Алексеев перейдут из казанского «Зенита» в «Урал»

Волейболисты казанского «Зенита» доигровщик Алексей Спиридонов и диагональный Никита Алексеев в следующем сезоне будут защищать цвета уфимского «Урала», сообщает «Спорт Бизнес Online».



В минувшем сезоне Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и 5 – в Лиге чемпионов. В обоих турнирах подопечные Владимира Алекно завоевали серебро. Алексей уже выступал за «Урал» в сезоне-2012/13.



Алексеев в завершившемся сезоне провёл 27 матчей в Суперлиге и 9 – в Лиге чемпионов. Он также ранее выступал за уфимский клуб (2012–2014, 2015/16).

«Урал» продлил контракты с блокирующими Александром Абросимовым и Игорем Филипповым, расстался с Денисом Черейским. Новичками уфимского клуба стали связующий Сергей Макаров, доигровщик Денис Бирюков и блокирующий Леонид Кузнецов.