Малькова: так далеко от дома я ещё не играла

Центральная блокирующая Ирина Малькова прокомментировала подписание контракта с «Сахалином» (Южно-Сахалинск). В минувшем сезоне она защищала цвета красноярского «Енисея».

«Так далеко от дома я ещё не играла, но расстояние ни в коем случае меня не пугает. Решение принимала совместно с мужем, достаточно долго думали над предложением. Взвесив все за и против, решили согласиться. От себя жду полную самоотдачу на площадке и максимальную результативность», — цитирует Малькову официальный сайт клуба.

Ирина — двукратная чемпионка России (2014, 2015), призёр Кубка России (2013, 2017), победительница Лиги чемпионов 2014 года.

На минувшей неделе стало известно, что главным тренером «Сахалина» назначен Александр Кошкин.