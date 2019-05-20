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Малькова: так далеко от дома я ещё не играла

Малькова: так далеко от дома я ещё не играла
Волейбол / Суперлига женщины 0

Центральная блокирующая Ирина Малькова прокомментировала подписание контракта с «Сахалином» (Южно-Сахалинск). В минувшем сезоне она защищала цвета красноярского «Енисея».

«Так далеко от дома я ещё не играла, но расстояние ни в коем случае меня не пугает. Решение принимала совместно с мужем, достаточно долго думали над предложением. Взвесив все за и против, решили согласиться. От себя жду полную самоотдачу на площадке и максимальную результативность», — цитирует Малькову официальный сайт клуба.

Ирина — двукратная чемпионка России (2014, 2015), призёр Кубка России (2013, 2017), победительница Лиги чемпионов 2014 года.

На минувшей неделе стало известно, что главным тренером «Сахалина» назначен Александр Кошкин.

Состав «Сахалина» пополнила победительница Лиги чемпионов
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