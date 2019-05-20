Шульгин станет игроком «Новы»

Связующий новосибирского «Локомотива» Максим Шульгин продолжит карьеру в новокуйбышевской «Нове», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне 35-летний волейболист провёл 28 матчей в чемпионате России. «Железнодорожники» заняли пятое место.

Шульгин уже выступал за «Нову» с 2007 по 2010 год.

В послужном списке Максима значатся игры за «Югру-Самотлор», «Белогорье», краснодарское «Динамо», «Губернию», «Урал» и санкт-петербургский «Зенит». В составе «Зенита» Шульгин стал серебряным призёром чемпионата России.

На предварительном этапе российской Суперлиги команда Александра Горбаткова заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й. Чемпионом России впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс».