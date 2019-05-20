Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Шульгин станет игроком «Новы»

Шульгин станет игроком «Новы»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Связующий новосибирского «Локомотива» Максим Шульгин продолжит карьеру в новокуйбышевской «Нове», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне 35-летний волейболист провёл 28 матчей в чемпионате России. «Железнодорожники» заняли пятое место.

Шульгин уже выступал за «Нову» с 2007 по 2010 год.

В послужном списке Максима значатся игры за «Югру-Самотлор», «Белогорье», краснодарское «Динамо», «Губернию», «Урал» и санкт-петербургский «Зенит». В составе «Зенита» Шульгин стал серебряным призёром чемпионата России.

На предварительном этапе российской Суперлиги команда Александра Горбаткова заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й. Чемпионом России впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс».

«Нова» продлила контракт с блокирующим Козицыным
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент