Отстранённый за допинг Мороз может вернуться к соревнованиям в следующем сезоне
Волейболист Павел Мороз, в ноябре сдавший положительный допинг-тест, может вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.
«Мы ждём, на данный момент Павел отстранён. Думаю, что в июне-июле должны быть новости. Существуют варианты, при которых Павел вернётся уже в следующем сезоне», — приводит слова агента волейболиста Дмитрия Резванова ТАСС.
ВФВ получила уведомление от РУСАДА, что по результатам антидопинговой проверки матча первого тура Суперлиги 13 октября игрок «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил. Павел был отстранён от участия в тренировках и матчах.
Мороз — серебряный призёр чемпионата России (2013/14), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013).
Волейболист «Динамо-ЛО» Павел Мороз подозревается в применении допинга
- 20 мая 2019
-
13:22
-
13:00
-
12:16
-
11:54
-
11:19
-
11:16
-
10:20
-
10:12
-
09:45
-
09:09
- 19 мая 2019
-
18:39
-
13:39
-
13:33
-
10:43
-
10:35
-
09:35
-
09:20
-
09:01
- 18 мая 2019
-
23:07
-
21:48
-
20:54
-
20:24
-
19:47
-
18:35
-
18:09
-
13:49
-
10:21
-
09:58
- 17 мая 2019
-
23:25
-
23:07
-
18:55
-
16:41
-
16:00
-
15:21
-
15:07
Партнерский контент