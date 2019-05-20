Отстранённый за допинг Мороз может вернуться к соревнованиям в следующем сезоне

Волейболист Павел Мороз, в ноябре сдавший положительный допинг-тест, может вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

«Мы ждём, на данный момент Павел отстранён. Думаю, что в июне-июле должны быть новости. Существуют варианты, при которых Павел вернётся уже в следующем сезоне», — приводит слова агента волейболиста Дмитрия Резванова ТАСС.

ВФВ получила уведомление от РУСАДА, что по результатам антидопинговой проверки матча первого тура Суперлиги 13 октября игрок «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил. Павел был отстранён от участия в тренировках и матчах.

Мороз — серебряный призёр чемпионата России (2013/14), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013).