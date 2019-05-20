Викулов: попробовали счастье в переигровке, но немного не хватило

Главный тренер «Нефтяника» (Оренбург) Владимир Викулов прокомментировал поражение в серии с нижневартовской «Югрой-Самотлор» за право выступить в Суперлиге. В третьем матче серии команда Валерия Пясковского оказалась сильнее со счётом 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:20).

«Хочу поблагодарить всех болельщиков и любителей волейбола за поддержку на протяжении всего сезона. Также хочу сказать спасибо парням за хорошую работу. Мы стали серебряными призёрами, попробовали счастья в переигровке, но немного не хватило. Рад, что удалось привезти в Оренбург команду Суперлиги и показать болельщикам красивый волейбол.



У «Югры» чувствуется уровень Суперлиги, сыграли они более чисто, допускали меньше ошибок, отсюда и результат. Всё было в матче рядышком, но немного не хватило. Ещё раз поздравляю всех с завершением сезона, будем смотреть в будущее с оптимизмом», — цитирует Викулова официальный сайт клуба.

«Югра-Самотлор» заняла 13-е место в чемпионате России среди команд Суперлиги, оренбургский «Нефтяник» стал вторым в Высшей лиге «А».