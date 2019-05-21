«Нова» подписала контракт с диагональным «Кузбасса»

Диагональный кемеровского «Кузбасса» Виталий Васильев подписал контракт с новокуйбышевской «Новой», сообщает официальный сайт клуба. В завершившемся сезоне 29-летний игрок стал чемпионом России в составе команды Туомаса Саммельвуо.

Васильев выступал в «Нове» в сезоне-2013/14, а также защищал цвета оренбургского «Нефтяника» (2009-2013, 2014-2017).

«Кузбасс» в финале плей-офф российской Суперлиги обыграл действующего чемпиона казанский «Зенит» со счётом 3-1 и впервые стал чемпионом страны. На предварительном этапе Суперлиги Нова заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.

Ранее появилась информация о том, что состав «Новы» пополнил 36-летний связующий новосибирского «Локомотива» Максим Шульгин.



Источник: «Кузбасс» покинут два игрока