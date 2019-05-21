Матиенко: главной сенсацией сезона я считаю «Уралочку»

Волейболистка краснодарского «Динамо» Анна Матиенко рассказала о спаде, который произошёл в игре команды в ходе сезона. Подопечные Константина Ушакова заняли по его итогам седьмое место в Суперлиге.

«У нас игрок основного состава Оля Зубарева получила травму 2 января. Выпала на месяц. Быстро ввести нового игрока не получилось. К сожалению, заменившей Юлии Григорьевой пришлось нелегко, особенно учитывая, что по расписанию весь январь у нас были сильные и очень сильные соперники. Мы очень хотели и старались вырвать победу в каждом матче. Так, с казанским Динамо сыграли 2:3, и эта игра стала лучшей в нашем исполнении в злополучном январе.

После серии побед в первой половине чемпионата шесть поражений подряд больно бьют эмоционально. Мы поддерживали друг друга. Старались найти выход из сложившейся ситуации.

Седьмое место не наш потолок. Я до сих пор уверена, что мы могли занять пятое место, если бы не обидное поражение от «Енисея» в первом матче серии плей-офф за 5-8-е места. Эта игра навсегда останется в моей памяти как нереализованная возможность", — цитирует Матиенко «РИА Новости».

Анна также назвала команду, которая стала главной сенсацией сезона.

«Главной сенсацией сезона я считаю „Уралочку“. Она навязала борьбу московскому „Динамо“. Я играла в Екатеринбурге, знаю, какую нагрузку испытывают волейболистки. Они достойны того, чтобы о них хорошо отзывались. Волейболистки „Уралочки“ своим выступлением в Суперлиге сделали замечательный подарок на 50-летие тренерской карьеры Николая Васильевича Карполя», — сказала Матиенко.