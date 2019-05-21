Капранов: контракт с Клюкой подписан на следующий сезон

Директор новоуренгойского «Факела» Николай Капранов прокомментировал слухи об уходе из команды Егора Клюки.
«На данный момент контракт с ним у нас подписан на следующий сезон, и мы, конечно, связываем с ним наше будущее», — цитирует Капранова официальный сайт клуба.
Капранов также рассказал о подготовке команды к следующему сезону.
«Самое глобальное новшество в клубе — это то, что первая команда меняет базу подготовки. В последнее время обе наши команды базировались в подмосковном Серпухове, и сейчас молодёжка остаётся там же, а вот старшие ребята будут тренироваться в Москве на базе ЦСКА. Нам предстоит много перелётов и разъездов, и геопозиция Москвы, ближе к аэропорту, будет более удобна.
Что касается подготовки команды, то всё остаётся по-прежнему – у нашего тренера есть чёткий план, которому он строго следует. Команда соберётся довольно поздно, в конце августа, но всё лето игроки будут работать по индивидуальному плану.
Ещё мы очень хотим в межсезонье провезти команду по Ямалу, показать ребятам наш округ, и чтобы не только в Новом Уренгое, но и в других городах болельщики смогли познакомиться с командой поближе. Чемпионат начнётся только в конце октября, так что где-то в сентябре можно было бы это осуществить. У нас будет максимум неделя, чтобы не прерывать предсезонную подготовку, но за это время постараемся посетить как можно больше городов, пообщаться с болельщиками, где-то провести мастер-класс, где-то, может быть, сыграть показательный матч. Задача, конечно, масштабная, но её считаем важным в этом сезоне осуществить», — сказал Капранов.
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