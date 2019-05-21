Диагональная Самойлова стала игроком «Сахалина»
«Сахалин» объявил о подписании контракта с диагональной Марией Самойловой. Ранее 29-летняя уроженка Челябинска выступала за «Динамо-Метар» (Челябинск), «Факел» (Новый Уренгой), «Протон» (Саратовская область), «Уфимочку» (Уфа), «Воронеж» (Воронеж), «Ленинградку» (Санкт-Петербург) и «Енисей» (Красноярск).
«По поводу переезда на остров я не переживаю, так как к смене городов привыкла. Это точно не станет проблемой. В команду меня позвал тренер. Для меня это стало решающим фактором, так как с Александром Кошкиным я уже работала и знаю, чего ожидать от тренировочного процесса. Верю, что команда сможет показать достойный результат», — цитирует Самойлову официальный сайт клуба.
Мария — серебряный призёр Кубка России 2018 года.
Состав «Сахалина» пополнила победительница Лиги чемпионов
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