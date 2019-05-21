«Нова» подписала контракт с Чефрановым

Новокуйбышевская «Нова» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с диагональным Александром Чефрановым. В минувшем сезоне он защищал цвета сургутского «Газпрома-Югра» и провёл 35 матчей, продемонстрировав эффективность атак 46%.

Александр является выпускником новокуйбышевской школы олимпийского резерва. Чефранов выступал за «Нову» с 2006 по 2013 год.

На предварительном этапе Суперлиги подопечные Александра Горбаткова заняли 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стали 10-ми.

Ранее стало известно, что состав новокуйбышевской команды пополнил диагональный кемеровского «Кузбасса» Виталий Васильев. В завершившемся сезоне 29-летний игрок стал чемпионом России в составе команды Туомаса Саммельвуо.