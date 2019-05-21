Сборная Финляндии выиграла юношеский мемориал Платонова

В Санкт-Петербурге завершился международный юношеский турнир по волейболу памяти Вячеслава Платонова. В финальном матче юношеская сборная Финляндии победила первую сборную Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (14:25, 22:25, 25:16, 25:11, 15:9), сообщает официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

В матче за третье место «Виктория» (Москва) оказалась сильнее второй сборной Санкт-Петербурга – 3:1 (25:18, 23:25, 25:12, 25:9).



Лучшие игроки турнира

Лучший принимающий – Йонотан Салпакарри (Финляндия).

Лучший нападающий – Сергей Анисимов (Санкт-Петербург-1).

Лучший подающий – Всеволод Залещанский («Виктория»).

Лучший блокирующий – Илья Мирзоев (Санкт-Петербург-1).

Лучший связующий – Илья Иванов (Финляндия).

MVP турнира – Сергей Анисимов (Санкт-Петербург-1).