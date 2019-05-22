Российские волейболистки в первом раунде Лиги наций уступили доминиканкам

В предпоследнем матче первого дня стартового этапа волейбольной Лиги наций, который проходит в Бразилии, женская сборная России в четырёх сетах уступила команде Доминиканской Республики со счётом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28).
Учитывая разницу во времени, следующий матч нашим волейболисткам предстоит провести уже сегодня, 22 мая, против сборной Китая. Встреча начнётся в 23:00 мск.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Бразилиа (Бразилия)
1-й тур
Доминиканская Республика – Россия – 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26)
Сербия – Нидерланды – 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)
Южная Корея – Турция – 0:3 (15:25, 26:28, 19:25)
Бельгия – США – 0:3 (23:25, 8:25, 22:25)
Таиланд – Германия – 3:0 (26:24, 25:19, 25:22)
Болгария – Япония – 1:3 (23:25, 25:21, 19:25, 23:25)
Польша – Италия – 2:3 (15:25, 22:25, 25:18, 25:21, 15:17)
Расписание матчей сборной России. Бразилиа (Бразилия)
22 мая. 23:00 мск. Россия – Китай.
24 мая. 2:00 мск. Бразилия – Россия.
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