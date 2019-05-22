Российские волейболистки в первом раунде Лиги наций уступили доминиканкам

В предпоследнем матче первого дня стартового этапа волейбольной Лиги наций, который проходит в Бразилии, женская сборная России в четырёх сетах уступила команде Доминиканской Республики со счётом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28).

Учитывая разницу во времени, следующий матч нашим волейболисткам предстоит провести уже сегодня, 22 мая, против сборной Китая. Встреча начнётся в 23:00 мск.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Бразилиа (Бразилия)

1-й тур



Доминиканская Республика – Россия – 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26)

Сербия – Нидерланды – 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

Южная Корея – Турция – 0:3 (15:25, 26:28, 19:25)

Бельгия – США – 0:3 (23:25, 8:25, 22:25)

Таиланд – Германия – 3:0 (26:24, 25:19, 25:22)

Болгария – Япония – 1:3 (23:25, 25:21, 19:25, 23:25)

Польша – Италия – 2:3 (15:25, 22:25, 25:18, 25:21, 15:17)



Расписание матчей сборной России. Бразилиа (Бразилия)

22 мая. 23:00 мск. Россия – Китай.

24 мая. 2:00 мск. Бразилия – Россия.