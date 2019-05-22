Двукратная чемпионка Европы покинула казанское «Динамо»

Казанское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с доигровщицей Александрой Пасынковой. Двукратная чемпионка Европы пополнила состав команды в июне 2018 года.
Александра выступала за «Уралочку-НТМК» из Свердловской области, вместе с которой стала двукратной чемпионкой России, а также краснодарское «Динамо», «Сахалин» и «Протон».
Ранее стало известно, что казанское «Динамо» покинули Дарья Малыгина, Соня Микискова и Елена Новик.
«Надеемся, что у Дарьи и Сони, Елены и Александры останутся хорошие впечатления от Казани и от нашего клуба. Надеемся, что они приобрели здесь что-то полезное для развития своего мастерства, для жизни, нашли новых хороших друзей. Мы говорим всем четверым «большое спасибо!» и желаем успехов в их дальнейшей карьере! И будем рады вновь видеть в Казани даже по другую сторону сетки!» — говорится в сообщении.
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