В «Югре-Самотлор» выбрали лучшего игрока сезона

Диагональный сборной Австралии Линкольн Уильямс был признан лучшим игроком нижневартовской «Югры-Самотлор» в завершившемся сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Уильямс выступал в чемпионатах Швеции, Германии, Италии и Польши. За сборную Австралии он играл на Олимпиаде в Лондоне и чемпионате мира 2018 года. Линкольн пополнил состав «Югры-Самотлор» в феврале 2019 года.

Вторую строчку в опросе занял доигровщик Дмитрий Леонтьев, третьим стал блокирующий Юрий Цепков.

В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в Суперлиге. На предварительном этапе Суперлиги подопечные Валерия Пясковского стали 13-ми.

Чемпионом России впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс».