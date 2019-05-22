Куликов пополнит состав «Локомотива»

Блокирующий красноярского «Енисея» Максим Куликов продолжит карьеру в новосибирском «Локомотиве», сообщает «Спорт Бизнес Online».



Ранее 27-летний волейболисты выступал за пермское «Прикамье» (2014/15), нижневартовскую «Югру-Самотлор» (2015/16), краснодарское «Динамо» (2016/17) и «Енисей» (2017-2019).



В минувшем сезоне Куликов принял участие в 27 матчах и набрал 117 очков. В 2013 году Куликов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.



Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место в завершившемся розыгрыше Суперлиги и завоевали путёвку в Кубок вызова.



Ранее стало известно, что новосибирский «Локомотив» покинули Артём Смоляр и Николай Апаликов, а состав команды пополнил Дмитрий Щербинин.

Источник: Смоляр перейдёт в санкт-петербургский «Зенит»