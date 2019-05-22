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Куликов пополнит состав «Локомотива»

Куликов пополнит состав «Локомотива»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Блокирующий красноярского «Енисея» Максим Куликов продолжит карьеру в новосибирском «Локомотиве», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ранее 27-летний волейболисты выступал за пермское «Прикамье» (2014/15), нижневартовскую «Югру-Самотлор» (2015/16), краснодарское «Динамо» (2016/17) и «Енисей» (2017-2019).

В минувшем сезоне Куликов принял участие в 27 матчах и набрал 117 очков. В 2013 году Куликов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.

Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место в завершившемся розыгрыше Суперлиги и завоевали путёвку в Кубок вызова.

Ранее стало известно, что новосибирский «Локомотив» покинули Артём Смоляр и Николай Апаликов, а состав команды пополнил Дмитрий Щербинин.

Источник: Смоляр перейдёт в санкт-петербургский «Зенит»
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