Российские волейболистки одержали первую победу в Лиге наций – 2019

Женская сборная России по волейболу одержала первую победу в Лиге наций – 2019. Первую игровую неделю соревнований подопечные Вадима Панкова проводят в Бразилии. Во втором матче российские волейболистки нанесли поражение команде Китая со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).
17 очков сборной России принесла Татьяна Юринская, 16 баллов записала в свой актив Маргарита Курило, 14 (из них 5 результативных блоков) – Екатерина Ефимова.
Напомним, что накануне россиянки уступили команде Доминиканы (1:3). Следующим соперником отечественных волейболисток станут хозяйки площадки – бразильянки. Матч состоится в ночь на 24 мая по московскому времени.
Волейбол. Лига наций. Женщины
Первая игровая неделя. Второй матч. Бразилия
Китай – Россия – 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25).
- 23 мая 2019
-
01:14
- 22 мая 2019
-
19:48
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:00
-
13:12
-
13:06
-
12:00
-
11:36
-
11:22
-
11:00
-
10:32
-
09:15
-
01:25
- 21 мая 2019
-
18:41
-
16:23
-
15:05
-
14:24
-
13:54
-
13:04
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
10:07
-
10:01
-
09:31
-
09:11
-
09:06
- 20 мая 2019
-
16:35
-
16:00
-
15:02