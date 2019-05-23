Тренер сборной России — о победе над Китаем: мы же не чемпионат мира выиграли

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников прокомментировал победу в матче с командой Китая в Лиге наций со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).

«Я рад, что команда продолжила играть в том же ключе, в каком завершала матч вчера. Там нам не повезло в концовке, а сегодня мы сумели выиграть нужную и важную третью партию. Молодцы, что дожали первую партию, но во второй был провал. Я убеждён, что при счёте 1:1 ключевой является именно третья партия. Успех в ней даёт преимущество и одно очко в таблицу. И, конечно, немного выбивает соперника из колеи. Китай – молодая и азартная команда, которая не сдаётся. К четвёртой партии чуть подустали, но смогли найти внутренние резервы. Игроки, выходившие на замены, удачно вошли и помогли, не были статистами. Не могу кого-то выделить персонально, потому что концовку четвёртой партии выиграли именно при помощи единого командного духа.



Мы не угадывали с расстановкой и всё время попадали на большую блокирующую, с ней играла Катя Ефимова – наш основной атакующий игрок, который играет «забег». Ей поначалу было трудно бороться, но в последних двух партиях мы от неё ушли. Тренер соперника произвёл ряд замен, и у нас добавилась атака Ефимовой, которая только прибавила мощи в игре команды.



Конечно, победа — большое событие для меня. Но по горячим следам сложно говорить. Есть эмоциональная усталость. Главное, что мы все верим в команду. Было видно, как девочки поддерживают друг друга. Сплочённость помогла сегодня выиграть. Мы с этой командой находимся ещё в начале пути, нужно добавлять в сыгранности, не всё было гладко. Но сегодня отмечу сумасшедший настрой, желание играть в защите, бросаться за любыми мячами, причём касается это всех игроков, даже блокирующих. Лидеры вели атаку, не отжимались, а именно зарабатывали. Не надо ждать ошибок соперника, нужно самому делать всё для победы.

Мы же не чемпионат мира выиграли. Это была всего лишь первая победа. Но для многих она первая на таком высоком уровне. Конечно, порадоваться нужно, но жить прошлыми победами не стоит. Порадовались, забыли и пошли дальше. Потому что до вершины ещё очень далеко", — цитирует Красильникова «Красная Звезда».

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