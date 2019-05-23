«Любе Чивитанова» не будет подписывать контракт с Иваном Зайцевым

Победитель Лиги чемпионов итальянский клуб «Любе Чивитанова» отказался подписывать контракт с диагональным Иваном Зайцевым, который защищает цвета «Модены», сообщает Volleyball.it.

Ранее появилась информация, что чемпион Италии намерен пополнить состав 30-летним итальянским волейболистом русского происхождения. Ожидалось, что он заменит в команде болгарина Цветана Соколова, который будет выступать за казанский «Зенит».

Зайцев затягивал подписание контракта, и клуб решил прекратить переговоры. Иван уже выступал за эту команду в 2012-2014 годах, выиграв чемпионат и Суперкубок страны.

В 2014-2016 годах Иван играл за московское «Динамо». В составе сборной Италии он стал двукратным призёром Олимпийских игр.