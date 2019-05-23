Ассистентом Косарева в «Белогорье» будет Хамутцких

Новый тренер белгородского «Белогорья» Александр Косарев прокомментировал своё назначение и рассказал о первоочередных задачах.

«Всегда нахожусь в клубе, никогда не покидал его. Может быть, несколько было клубов, в которых я играл, но душой всегда присутствовал здесь, всегда переживал за «Белогорье», поэтому для меня это радостная новость. Предстоит много работы.



В первую очередь нужно собрать всю нашу команду, как говорится, в кулак. Посмотреть друг на друга, посмотреть честно в глаза. Сказать, что мы хотим, какие мы перед собой ставим задачи, чего мы хотим добиться именно в профессиональном плане, какими мы хотим стать», – сказал Косарев в интервью «Миру Белогорья».

Ассистентом Косарева будет Вадим Хамутцких.

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей сообщил, что состав команды пополнят блокирующий Сергей Червяков из санкт-петербургского «Зенита» и доигровщик сборной Болгарии Розалин Пенчев. В «Белогорье» Розалин составит пару легионеров с сербским диагональным Драженом Любуричем.