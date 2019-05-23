Юринская рассказала, за счёт чего сборной России удалось победить Китай

Волейболистка сборной России Татьяна Юринская прокомментировала победу в матче с командой Китая в Лиге наций со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).

«Ключом к победе в этом матче стала наша дружба и взаимопонимание. Каждая волейболистка команды сыграла важную роль для достижения результата. Я не удовлетворена уровнем своей игры. В следующем матче хочу прибавить», — приводит слова Юринской официальный сайт Международной федерации волейбола.

На старте соревнований подопечные Вадима Панкова проиграли команде Доминиканской Республики. Третьим соперником россиянок будет сборная Бразилии.

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала).



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

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