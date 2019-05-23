Красильников — о выходе Матвеевой на позиции блокирующей: сработала интуиция

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников рассказал, как принял решение поставить на блок связующую Полину Матвееву в матче с китаянками в Лиге наций. Сборная России одержала победу со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).
«Наверное, сработала интуиция. На самом деле эта замена у нас плановая, чтобы помочь Татьяне Романовой на блоке, так как у неё была травма кисти. Между прочим, Полина на молодёжном чемпионате Европы стала одной из лучших блокирующих, ставя по нескольку блоков за матч. С этим элементом у неё проблем нет.
В матче с Бразилией китаянки больше атаковали в ход, с нами же они перестроились – больше атаковали по линии. И Матвеева в том эпизоде закрыла как раз линию. Мы тактически просчитали, что удар будет в эту зону. Полина вышла и полностью выполнила установку. Наверное, это один из ключевых моментов в концовке, когда были догонялки, а мы проигрывали три очка. Потом счёт сравняли и в итоге выиграли матч", — цитирует Красильникова «Красная Звезда».
В третьем туре россиянки сыграют с бразильянками.
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