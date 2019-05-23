Гендиректор новосибирского «Локомотива»: перед сезоном рассчитывали на большее

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов оценил выступление команды в сезоне. «Железнодорожники» заняли пятое место в Суперлиге и завоевали путёвку в Кубок вызова.

«Мы перед началом сезона, всё-таки, рассчитывали на большее. И основания для этого были. Почему не получилось? Есть много причин — объективных и субъективных. Да, концовку сезона провели достойно. Выиграли серию за пятое место у московского «Динамо» и «Белогорья», благодаря чему получили право сыграть в европейском Кубке вызова. Но при этом пятым местом в Суперлиге и непопаданием в «Финал четырёх» Кубка России мы не удовлетворены. Ведь мы могли достичь большего. Но не реализовали свой потенциал. И сама команда это чувствует, и тренеры это понимают.

Поражение от санкт-петербургского «Зенита»? Не хватило хладнокровия, инстинкта убийцы, который присущ командам топ-уровня. Но нельзя сказать, что проблема появилась из ниоткуда. Ведь до этого пару-тройку таких же концовок мы уже провели. И тогда так же не смогли дожать соперников. Отсюда появилась неуверенность.

Парни разозлились сами на себя. Они поняли, что могли достичь большего. И шанс был отличный. После поражения от «Зенита» задача им была поставлена чётко – пятое место. Мы провели собрание, где поговорили откровенно, по душам. Можно сказать, совместно поставили цель на последние матчи чемпионата – пробиться в еврокубки. Такое общение сыграло огромную роль. И, в итоге, команда, всё-таки, показала, что к плей-офф была готова неплохо.

Конкуренция стала значительно выше. Если раньше был казанский «Зенит», а за ним несколько клубов, которые претендуют на призовые места, то сейчас ситуация иная. Можно сказать, что чемпионат стал более ровным. Нет такой пропасти между первым местом и вторым, что мы наблюдали раньше. И это сделало чемпионат России ещё интереснее. Показательно, что впервые за многие годы удалось потеснить казанцев с верхней ступени пьедестала. Золотые медали выиграл «Кузбасс». И выиграл заслуженно. Бронзовым призёром стал «Факел» из Нового Уренгоя, который после долгого перерыва вновь выиграл медали. С другой стороны, те команды, которые ещё совсем недавно было трудно представить за пределами первой тройки, оказались в середине турнирной таблицы – московское «Динамо», «Белогорье»… Ведь то же «Белогорье» в прошлом году выиграло Кубок Европейской конфедерации волейбола, в этом – европейский Кубок Вызова. А в чемпионате осталось без наград. Это ещё одно подтверждение высокого уровня российской Суперлиги", — цитирует Станиславова официальный сайт клуба.