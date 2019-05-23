Константинов останется главным тренером новосибирского «Локомотива»

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов рассказал как изменится состав команды в межсезонье. «Железнодорожники» заняли пятое место в Суперлиге и завоевали путёвку в Кубок вызова.

«Во-первых, мы продлеваем контракт с главным тренером Пламеном Константиновым. После завершения сезона у нас был откровенный разговор. Мы с Пламеном спокойно разобрали ошибки, выяснили слабые места, которые проявлялись по ходу сезона. Поняли, в чём надо прибавлять.

Что касается игроков, то в «Локомотиве» остаются десять человек из нынешнего состава. И к ним добавятся четыре волейболиста, которых выбрал главный тренер. Их имена назовем чуть позже. Важный момент – Пламен завершил работу со сборной Болгарии и полностью в период летней подготовки сосредоточится на «Локомотиве». Поэтому мы с большими надеждами смотрим в следующий сезон.

У нас остаются 10 человек из нынешнего состава. Это наши легионеры Марко Ивович и Фабиан Джизга, диагональный Константин Бакун, либеро Роман Мартынюк и Артём Ермаков, блокирующие Александр Ткачёв и Ильяс Куркаев. Полностью сохраняем российскую линию доигровки – Алексей Родичев, Павел Захаров, Сергей Савин", — цитирует Станиславова официальный сайт клуба.

Станиславов также назвал игроков, которые покинут команду.



«Большая благодарность волейболистам, которые нас покидают, – Артёму Смоляру, Николаю Апаликову, Максиму Шульгину и особенно нашему многолетнему капитану Николаю Павлову. Он много сделал для клуба. Увы, время берёт своё, нам нужно вливать свежую кровь в команду. Мы предлагали Николаю должность в клубе, однако он хочет поиграть ещё. Но мы всегда будем рады видеть его в «Локомотиве». Артём Смоляр провел у нас два сезона, особенно здорово провел заключительные матчи. Ему тоже огромная благодарность. Он мастер высокого класса, и обязательно будет востребован.

Коля Апаликов – олимпийский чемпион! Легенда! И пусть у него было не так много игрового времени, но он своим колоритом, своей работой на тренировках давал приличный заряд команде. Ну, а Максим Шульгин уже дважды входил в одну реку, ведь он уже несколько лет назад провел сезон в «Локомотиве». Кто знает, как жизнь повернется?! Может быть, и третий заход у него будет…. В любом случае, всем ребятам, которые нас покидают – большое спасибо и успехов в дальнейшем!" — сказал Станиславов.