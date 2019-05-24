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Женская сборная России разгромно уступила Бразилии в Лиге наций – 2019

Женская сборная России разгромно уступила Бразилии в Лиге наций – 2019
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение в Лиге наций – 2019. Первую игровую неделю соревнований подопечные Вадима Панкова проводят в Бразилии. В третьем матче российские волейболистки разгромно уступили хозяйкам со счётом 0:3 (15:25, 17:25, 14:25).

Самым результативным игроком встречи стала Ана Паула Боргу Бедани Гедес, набравшая 17 очков. У Сборной России 12 баллов на счету Маргариты Курило.

Напомним, что ранее россиянки уступили команде Доминиканы (1:3) и с аналогичным счётом обыграли китаянок. Следующим соперником отечественных волейболисток станут немки. Матч состоится в Турции 28 мая, начало – в 14:30 мск.

Волейбол. Лига наций. Женщины.
Первая игровая неделя. Третий матч. Бразилия.

Бразилия – Россия – 3:0 (25:15, 25:17, 25:14).

Российские волейболистки одержали первую победу в Лиге наций – 2019
Лига наций (ж)
24 мая 2019, пятница. 02:00 МСК
Бразилия
3 : 0
25:15, 25:17, 25:14
Россия
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