Женская сборная России разгромно уступила Бразилии в Лиге наций – 2019

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение в Лиге наций – 2019. Первую игровую неделю соревнований подопечные Вадима Панкова проводят в Бразилии. В третьем матче российские волейболистки разгромно уступили хозяйкам со счётом 0:3 (15:25, 17:25, 14:25).

Самым результативным игроком встречи стала Ана Паула Боргу Бедани Гедес, набравшая 17 очков. У Сборной России 12 баллов на счету Маргариты Курило.

Напомним, что ранее россиянки уступили команде Доминиканы (1:3) и с аналогичным счётом обыграли китаянок. Следующим соперником отечественных волейболисток станут немки. Матч состоится в Турции 28 мая, начало – в 14:30 мск.

Волейбол. Лига наций. Женщины.

Первая игровая неделя. Третий матч. Бразилия.



Бразилия – Россия – 3:0 (25:15, 25:17, 25:14).