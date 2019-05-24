Две российские пары вышли в 1/8 финала турнира в Китае категории «4 звезды»

В Цзиньцзяне (Китай) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В женском турнире россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова потерпели два поражения в группе и не вышли в плей-офф. Аналогичный результат у мужчин продемонстрировали Игорь Величко и Максим Худяков.
В 1/8 финала пробились две российские пары — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский и Никита Лямин/Тарас Мыськив.
На старте соревнований Вячеслав и Олег победили китайцев Ли Цзе и Янь Тиньяна – 2:0 (21:15, 21:10), а затем одолели канадцев Гранта О'Гормана и Бена Сэкстона — 2:1 (21:16, 15:21, 15:10).
Лямин и Мыськив обыграли итальянцев Тициано Андреатту и Андреа Аббьяти — 2:0 (21:19, 21:14), а также победили американцев Николаса Луцену и Филипа Дальхауссера — 2:0 (21:19, 21:17).
Матчи 1/8 финала пройдут завтра, 25 мая.
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