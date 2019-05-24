ЧР-2019/20: команды поделят на 2 группы, чемпион определится в «Финале шести»

Стал известен проект розыгрыша мужской Суперлиги сезона-2019/20, сообщает «Спорт Бизнес Online». Проект уже был утверждён клубами и ожидает резолюции президиума Всероссийской федерации волейбола.

Формат турнира был определён в интересах сборной России. Розыгрыш Суперлиги завершится раньше обычного — 5 апреля. Чемпион будет определён по итогам «Финала шести».

В регулярном чемпионате команды будут разделены на две группы и вместо 26 туров проведут 19 (12 — с соперниками из своей группы, 7 — из другой). Несмотря на разделение команд, турнирная таблица будет общей.



Группы выглядят следующим образом:

Группа 1: «Кузбасс», «Зенит» Санкт-Петербург, «Локомотив», «Урал», «Динамо-ЛО», «Енисей», «Югра-Самотлор».

Группа 2: «Зенит-Казань», «Факел», «Белогорье», «Динамо», «Нова», «Газпром-Югра», АСК.

Победители двух групп попадут в финальный турнир напрямую. Ещё восемь команд сыграют дополнительный раунд плей-офф по схеме 3-10, 4-9, 5-8, 6-7. Серии будут состоять из двух матчей. В случае счёта 1-1 и равенства очков, победитель будет определён в «золотом» сете до 15 очков.



Команды, занявшие 11-14-е места на предварительном этапе, сыграют двухкруговой турнир, в котором определят участника стыковых матчей и клуб, который покинет Суперлигу.

Чемпионат России стартует 26 октября. В календаре предусмотрен перерыв (с 28 декабря по 18 января), если сборной России придётся участвовать в январском олимпийском отборе.

Кубок России пройдёт в привычном формате, финал запланирован на 27 декабря.