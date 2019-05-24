Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл в волейбол с болельщиками

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл в волейбол с болельщиками
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» провели встречу с фан-сообществом клуба «Питерский прайд» в Академии волейбола имени Вячеслава Платонова. Участники встречи пообщались и вместе вышли на площадку.

В завершение вечера волейболисты получили подарки от фан-клуба. Персональные поздравления с недавним днём рождения получил капитан команды Андрей Ащев.

Видео со встречи доступно в «инстаграме» санкт-петербургского «Зенита».

Подопечные Александра Климкина заняли четвёртое место в минувшем чемпионате России.

Ранее стало известно, что состав санкт-петербургской команды пополнит диагональный новокуйбышевской «Новы» Иван Подребинкин. В минувшем розыгрыше российской Суперлиги 25-летний волейболист стал третьим бомбардиром команды, набрав 230 очков в 27 матчах.

Подребинкин продолжит карьеру в питерском «Зените»
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент