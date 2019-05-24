Санкт-петербургский «Зенит» сыграл в волейбол с болельщиками

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» провели встречу с фан-сообществом клуба «Питерский прайд» в Академии волейбола имени Вячеслава Платонова. Участники встречи пообщались и вместе вышли на площадку.
В завершение вечера волейболисты получили подарки от фан-клуба. Персональные поздравления с недавним днём рождения получил капитан команды Андрей Ащев.
Видео со встречи доступно в «инстаграме» санкт-петербургского «Зенита».
Подопечные Александра Климкина заняли четвёртое место в минувшем чемпионате России.
Ранее стало известно, что состав санкт-петербургской команды пополнит диагональный новокуйбышевской «Новы» Иван Подребинкин. В минувшем розыгрыше российской Суперлиги 25-летний волейболист стал третьим бомбардиром команды, набрав 230 очков в 27 матчах.
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