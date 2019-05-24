Васильев — об уходе из «Кузбасса»: горжусь, что был частью этого механизма

Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте подтвердил уход из клуба диагонального Виталия Васильева. Ранее стало известно, что он продолжит карьеру в новокуйбышевской «Нове». В завершившемся сезоне 29-летний игрок стал чемпионом России в составе команды Туомаса Саммельвуо.

«Два сезона в «Кузбассе» стали для меня незабываемыми! Куча положительных эмоций, новые знакомства, друзья, много интересной работы, самые высокие задачи, которые нам как команде удавалось решать. Я горжусь, что был частью этого механизма и испытал счастье с «Кузбассом» в его лучшие моменты», — цитирует Васильева официальный сайт «Кузбасса».

Васильев выступал в «Нове» в сезоне-2013/14, а также защищал цвета оренбургского «Нефтяника» (2009-2013, 2014-2017).