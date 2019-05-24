Васильев — об уходе из «Кузбасса»: горжусь, что был частью этого механизма
Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте подтвердил уход из клуба диагонального Виталия Васильева. Ранее стало известно, что он продолжит карьеру в новокуйбышевской «Нове». В завершившемся сезоне 29-летний игрок стал чемпионом России в составе команды Туомаса Саммельвуо.
«Два сезона в «Кузбассе» стали для меня незабываемыми! Куча положительных эмоций, новые знакомства, друзья, много интересной работы, самые высокие задачи, которые нам как команде удавалось решать. Я горжусь, что был частью этого механизма и испытал счастье с «Кузбассом» в его лучшие моменты», — цитирует Васильева официальный сайт «Кузбасса».
Васильев выступал в «Нове» в сезоне-2013/14, а также защищал цвета оренбургского «Нефтяника» (2009-2013, 2014-2017).
«Нова» подписала контракт с диагональным «Кузбасса»
- 24 мая 2019
-
11:39
-
11:31
-
11:18
-
11:10
-
10:16
-
10:09
-
10:04
-
09:21
-
09:08
-
03:40
- 23 мая 2019
-
16:07
-
15:52
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:04
-
12:51
-
12:24
-
12:04
-
11:32
-
11:22
-
11:01
-
10:52
-
10:16
-
09:01
-
01:14
- 22 мая 2019
-
19:48
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:00
-
13:12
-
13:06
-
12:00
Партнерский контент