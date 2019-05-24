Мара Леао: мы изучили сборную России, наша тактика сработала

Блокирующая сборной Бразилии Мара Леао прокомментировала победу в матче с командой России в Лиге наций со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:14).

«У нас молодая команда, и мы двигаемся вперёд шаг за шагом. В предыдущем матче мы не показали своей лучшей игры, поэтому сегодня старались усерднее. Мы изучили сборную России, и наша тактика сработала. Все волейболистки команды продемонстрировали хорошую игру. Впереди долгий путь.

От поддержки 9 тысяч зрителей у меня мурашки по коже. Мы очень ценим такую поддержку", — приводит слова бразильянки официальный сайт Международной федерации волейбола.



В турнирной таблице Лиги наций бразильянки занимают пятое место. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Сборная России — 12-я в турнирной таблице Лиги наций