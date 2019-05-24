«Енисей» расстался с Панычевым, Куликовым и Ильиных

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о расставании с центральными блокирующими Иваном Панычевым и Максимом Куликовым, а также с доигровщиком Дмитрием Ильиных.
Панычев выступал за «Енисей» с 2010 года. В минувшем сезоне он сыграл в 21 матче и набрал 50 очков.
Куликов перешёл в «Енисей» из краснодарского «Динамо» в 2017 году. В предыдущем розыгрыше Суперлиги он сыграл в 29 матчах и набрал 172 очка. Ранее стало известно, что Максим продолжит карьеру в новосибирском «Локомотиве».
Ильиных провёл в красноярской команде один сезон. Он перешёл из кемеровского «Кузбасса». В минувшем сезоне Ильиных вышел на площадку в 30 матчах и набрал 204 очка.
«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.
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