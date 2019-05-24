Состав «Енисея» пополнит болгарский доигровщик

Болгарский доигровщик Тодор Скримов продолжит карьеру в красноярском «Енисее», сообщает 24chasa. В сезоне-2017/18 он защищал цвета новокуйбышевской «Новы», а затем перешёл в итальянский клуб «Вибо Валентия».

29-летний волейболист в чемпионате России провёл 27 матчей и набрал 295 очков. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром «Вибо Валентии», набрав 277 очков в 26 встречах. Команда заняла 12-е место в чемпионате Италии.



Ранее Тодор выступал за итальянский «Милан». Также в его послужном списке выступления за французский «Пари Воллей» и итальянскую «Латину». В 2011 году Скримов дебютировал в сборной Болгарии.



«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.