Состав «Енисея» пополнит болгарский доигровщик

Болгарский доигровщик Тодор Скримов продолжит карьеру в красноярском «Енисее», сообщает 24chasa. В сезоне-2017/18 он защищал цвета новокуйбышевской «Новы», а затем перешёл в итальянский клуб «Вибо Валентия».
29-летний волейболист в чемпионате России провёл 27 матчей и набрал 295 очков. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром «Вибо Валентии», набрав 277 очков в 26 встречах. Команда заняла 12-е место в чемпионате Италии.
Ранее Тодор выступал за итальянский «Милан». Также в его послужном списке выступления за французский «Пари Воллей» и итальянскую «Латину». В 2011 году Скримов дебютировал в сборной Болгарии.
«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.
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