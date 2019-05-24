Брызгалов: сезон у казанского «Зенита» неудовлетворительный
Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов оценил выступление команды в сезоне. Подопечные Владимира Алекно выиграли Кубок и Суперкубок страны. В чемпионате России и Лиге чемпионов «Зенит» завоевал серебро. На клубном чемпионате мира казанская команда осталась без наград.
«Болельщики „Зенита“ привыкли к победам клуба. В причинах мы будем разбираться в конце месяца, соберём также тренерский штаб. Но понятно, что сезон неудовлетворительный. Нам необходимо провести работу над ошибками, чтобы в дальнейшем этого не допускать», — приводит слова Брызгалова ТАСС.
Чемпионом России в прошедшем сезоне впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс». Лигу чемпионов выиграл итальянский клуб «Любе Чивитанова».
Алекно продолжит работу на посту главного тренера «Зенита» в следующем сезоне
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