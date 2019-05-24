Стало известно имя первого новичка «Югры-Самотлор»

Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с либеро Никитой Вишневецким. 24-летний уроженец Краснодара ранее выступал за молодёжную команду новоуренгойского «Факела», «Ярославич» (Яросласль), георгиевский «Трансгаз-Ставрополь» и «Грозный» (Грозный).
Минувший сезон он провёл в оренбургском «Нефтянике», занявшем второе место в Высшей лиге «А». Никита принимал участие в переходных матчах с «Югрой-Самотлор» за право выступать в Суперлиге. Нижневартовская команда выиграла серию 3-0.
В 2013 году в составе юниорской сборной России Вишневецкий завоевал золотые медали первенств мира, Европы и олимпийского юношеского фестиваля.
В минувшем сезоне на позиции либеро в «Югре-Самотлор» играли Александр Платонов, Илья Кириллов и Артём Борисенко.
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