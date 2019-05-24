Рахматуллин: в концовке сезона у казанского «Зенита» произошёл надлом

Вице-президент казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин оценил выступление команды в концовке сезона и рассказал о предстоящих изменениях в составе. Подопечные Владимира Алекно стали серебряными призёрами Суперлиги, а в финале Лиги чемпионов проиграли итальянскому клубу «Любе Чивитанова».



«Даже у металла есть усталость. К сожалению, в концовке сезона произошёл какой-то надлом. Это началось с двух домашних поражений от «Кузбасса» в финале чемпионата России, хотя до этого в матчах с «Перуджей» и «Факелом» команда показывала очень качественный волейбол. Никто из игроков не показал своего максимума, допускали детские ошибки, не реализовали потенциала на подаче, поэтому и проиграли два подряд финала.



У «Зенита-Казань» всегда максимальные задачи. И следующий сезон не исключение. Мы будем поддерживать свой бренд и постараемся вернуть утерянные титулы. Костяк команды сохранён, при этом нас ждёт определённая перезагрузка, поскольку изменится линия принимающих. К нам приходит диагональный Цветан Соколов, а Максим Михайлов станет доигровщиком. Он пошёл на это в интересах команды.



Владимир Алекно остаётся главным тренером. Планируем, что его помощником станет Алексей Вербов. Он во всех последних сезонах принимал активное участие в работе тренерского штаба, руководил командой во многих матчах. Эта практика будет продолжена», – цитирует Рахматуллина «Спорт Бизнес Online».

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