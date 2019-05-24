«Енисей» подписал контракт с доигровщицей «Тулицы»

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Натальей Фроловой, которая в минувшем сезоне выступала в Высшей лиге «А» за «Тулицу» (Тула).

В России она также защищала цвета «Воронежа» и «Динамо-Метар» (Челябинск).

Наталья — бронзовый призёр Высшей лиги «А», чемпион Европы среди студенческих команд, серебряный призёр Кубка Казахстана, бронзовый призёр чемпионата Казахстана.

На этой неделе «Енисей» объявил о расставании с доигровщицами Марией Фроловой, Маргаритой Курило и Марией Самойловой.

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».