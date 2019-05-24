Гончаров: самые большие деньги в «Минчанке» — это минимум в других клубах ЧР

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров назвал прошедший сезон самым трудным в карьере, а также рассказал о трудностях с формированием состава.
«Тренироваться было некогда — летали, летали и ещё раз летали. Как-то посчитали: за одну неделю вышло 18 часов в самолёте и только три в зале. И физически, и эмоционально сезон вымотал так, что будь здоров.
Однажды уехали, по-моему, дней на 10. Сразу на Сахалин, а прямиком оттуда — в Польшу на Лигу чемпионов. Вернулись в Минск, а здесь нас уже ждал “Енисей”. Мы тогда даже на опробование площадки не пошли — я его отменил. Уступили 1:3 в упорной борьбе. Нам это была наука, как выстраивать график в таких условиях. Оказалось, матч чемпионата России можно было перенести, как сделало московское “Динамо”. Но заранее — за три месяца.
Собирался играть в чемпионате России совершенно другой командой. Но Пальчевская травмировалась, Борисевич рванула в Италию, а Владыко и Смирнова ушли в декрет. Всё сошлось одно к одному, и я попал в зависимость от подбора исполнителей. Замену для Пальчевской попробуй найди, когда в августе почти все игроки уже “задрафтованы”. Но главное, что зарплаты у нас несоизмеримо другие. Цифры называть не стану. Просто скажу, что самые большие деньги в «Минчанке» — это минимум в других клубах Суперлиги, который получают 18-летние девчонки. Как ни пытался пригласить волейболисток даже среднего класса, ничего не вышло. Разговаривал и с “Ленинградкой”, и с Челябинском. Говорят: «Извините, у меня сейчас зарплата намного выше, хоть и стою на замене». Да и ко мне обращались около десятка игроков. Увы… Век спортсмена короткий», — цитирует Гончарова «Прессбол».
По итогам плей-аут «Минчанка» заняла 10-е место в Суперлиге.
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