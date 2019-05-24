Команду «Югра-Самотлор» покинули восемь волейболистов

Нижневартовскую команду «Югра-Самотлор» после завершения сезона-2018/19 покинули восемь игроков, сообщает «Спорт Бизнес Online». Это связующий Юрий Синица, диагональные Линкольн Уильямс и Владимир Якимов, блокирующий Владимир Чивель, доигровщики Дмитрий Леонтьев, Кирилл Костыленко и Александр Петров, а также либеро Артём Борисенко.
Первыми новичками «Самотлора» в межсезонье стали чемпион Европы и мира 2013 года в составе молодёжной сборной России U19 24-летний либеро Никита Вишневецкий, выступавший за оренбургский «Нефтяник», и 33-летний связующий Роман Егоров, который числился в команде «Газпром-Югра», но не сыграл ни одного матча в чемпионате России.
Также среди новичков «Самотлора» три игрока из молодёжной команды «Университет» – доигровщики Герман Калиниченко и Никита Зудин, блокирующий Максим Титов.
В сезоне-2018/19 «Самотлор» занял 13-е место в чемпионате России и сохранил место в Суперлиге, выиграв серию переходных матчей со второй командой Высшей лиги «А» – оренбургским «Нефтяником» — со счётом 3-0.
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