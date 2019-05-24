Саммельвуо: сборная России постарается выиграть каждый матч в Лиге наций

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо заявил, что перед его подопечными стоит задача квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
«Основная задача — попасть на Олимпийские игры. Мы будем решать все задачи шаг за шагом. Что касается Лиги наций, будем варьировать состав в этом турнире.
Многие говорят, что не важны результаты в Лиге наций. Сейчас наша главная задача — ближайшие тренировки и первый игровой уик-энд. Если говорить о турнире, мы хотим выигрывать каждый матч. Прогнозировать итоговое место сборной России в Лиге наций не могу. Постараемся выиграть каждый матч, а там видно будет», — приводит слова Саммельвуо РИА «Новости».
Выступление в Лиге наций мужская сборная России начнёт 31 мая. Россияне являются действующими победителями турнира.
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