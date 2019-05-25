FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства Камехо в декабре

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что Международная федерация волейбола (FIVB) рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства у доигровщика санкт-петербургского «Зенита» Ореоля Камехо в декабре.
«FIVB приняла документы о просьбе сокращения специального карантина для Камехо. Его вопрос будет рассмотрен на следующем заседании в декабре», — цитирует Шевченко ТАСС.
Летом 2018 года Камехо получил гражданство России. За годы своей карьеры он выступал за клубы «Волей Футуро» (Бразилия), «ЛИГ Гритерс» и «Скайуокерс» (оба — Южная Корея), «Локомотив» (Новосибирск) и «Эль-Джаиш» (Катар). Он становился серебряным призёром чемпионата мира среди клубных команд (2013) и вице-чемпионом Бразилии (2012), а также двукратным серебряным призёром чемпионата России (2013/14, 2017/18).
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