Волейболист сборной России Клюка: Саммельвуо — не диктатор

Доигровщик сборной России по волейболу Егор Клюка рассказал о стиле работы главного тренера национальной команды Туомаса Саммельвуо. Специалист возглавил российскую сборную в марте.

«У Туомаса Саммельвуо совершенно другая система работы, более адаптированная под современные веяния волейбола. Всё основано на чувствах. В общении с игроками постоянно что-то корректируется (в тренировочном процессе), ничего не делается вопреки. У всех игроков есть желание работать, все приходят на тренировку прогрессировать, а не думать о том, какая большая тренировка будет и как мы устанем.

Саммельвуо очень много общается с игроками. Он не диктатор. Он старается проникнуть в наши головы, понять наше состояние. Он может дать отдохнуть, скорректировать технические аспекты во время тренировки. Он прислушивается к мнению игроков. Его основное желание — чтобы у игроков горели глаза и чтобы никогда не смотрели на часы в ожидании конца тренировки. Мы можем отработать занятие быстрее, но качественнее.

Сборной России важно провести Лигу наций с прицелом на более серьёзные соревнования в этом сезоне — олимпийский отборочный турнир, чемпионат Европы. Надо понять, кто может помочь сборной, а кто — нет, и уже наигрывать звенья с прицелом на Олимпиаду», — цитирует Клюку «Р-Спорт».