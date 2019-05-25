Блокирующий «Зенита»: мы будто подцепили вирус, но есть время вылечиться

Блокирующий казанского «Зенита» Алексей Самойленко обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержу. Он сравнил неудачи команды в этом сезоне с вирусной болезнью, на лечение которой у клуба есть достаточно времени.

«Дорогие друзья, болельщики! Хочу выразить благодарность за сезон и сказать спасибо за то, что всегда были рядом! Это был очень сложный сезон! Да, в этом году было больше поражений, очень болезненных… Своего рода это тоже опыт! Как говорят, без поражений не бывает больших побед. Можно сказать, что мы подцепили какой-то вирус, от которого не нашли таблетки. Сейчас у нас есть время, чтобы вылечиться и двигаться дальше! Сделать выводы и идти вперед!» — написал Самойленко.

Фото доступно на странице Алексей Самойленко в «Инстаграме».

В минувшем сезоне «Зенит-Казань» завоевал Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем серебряных медалей чемпионата России и Лиги чемпионов.