Российские «пляжники» не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура в Китае

Российские мужские пары Вячеслав Красильников/Олег Стояновский и Никита Лямин/Тарас Мыськив не сумели выйти в полуфинал этапа «Мирового тура» по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды» в Цзиньцзяне (Китай).

Красильников и Стояновский уступили бразильцам Бруно Шмидту и Эвандро со счётом 0:2 (18:21, 16:21). Лямин и Мыськив потерпели поражение от американской пары Три Бурн/Тревор Крэбб – 0:2 (14:21, 17:21).

Также в турнире принимали участие россияне Игорь Величко и Максим Худяков, но они не сумели выйти в плей-офф.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура категории «4 звезды». Мужчины

Четвертьфинал

Бруно Шмидт/Эвандро (Бразилия) – Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) – 2:0 (21:18, 21:16).

Три Бурн/Тревор Крэбб (США) – Никита Лямин/Тарас Мыськив (Россия) – 2:0 (21:14, 21:17).