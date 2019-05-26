Волейбольный тренер из Сербии погиб в автокатастрофе

Бывший тренер женской сборной Хорватии по волейболу серб Мирослав Аксентьевич погиб в автомобильной аварии в возрасте 45 лет. Трагедия произошла неподалёку от сербского города Рума. Об этом сообщает World of Volley.



Аксентьевич получил серьёзные травмы, упав с мотоцикла после столкновения с другим транспортным средством на шоссе. Сербский специалист был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, однако тренер вскоре скончался от полученных травм.



В прошлом сезоне Аксентиевич тренировал команду высшего дивизиона Сербии «Спартак Суботица». До этого он в течение шести лет возглавлял женскую сборную Хорватии, принимая с ней участие на чемпионате мира в 2009 году.

