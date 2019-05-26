81-летний Николай Карполь продолжит тренировать «Уралочку-НТМК»

Российский тренер Николай Карполь, которому 1 мая исполнился 81 год, продолжит тренировать екатеринбургский женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в сезоне-2019/20.

«Я буду работать в следующем сезоне, в следующем году. Мы начнём подготовку к новому сезону 17 июня», — приводит слова Карполя ТАСС.

Знаменитый тренер планирует установить рекорд Гиннесса. Карполь тренирует «Уралочку» на протяжении последних 50 лет. Оставшись во главе команды на 51-й сезон, российский специалист побьёт достижение канадского хоккейного тренера, возглавлявшего один клуб 50 лет.

В прошедшем сезоне «Уралочка-НТМК» под руководством Карполя завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Карполь является самым титулованным волейбольным тренером мира, он также возглавлял сборные СССР и России. Он дважды становился олимпийским чемпионом, выигрывал чемпионат мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы.