81-летний Николай Карполь продолжит тренировать «Уралочку-НТМК»

Российский тренер Николай Карполь, которому 1 мая исполнился 81 год, продолжит тренировать екатеринбургский женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в сезоне-2019/20.
«Я буду работать в следующем сезоне, в следующем году. Мы начнём подготовку к новому сезону 17 июня», — приводит слова Карполя ТАСС.
Знаменитый тренер планирует установить рекорд Гиннесса. Карполь тренирует «Уралочку» на протяжении последних 50 лет. Оставшись во главе команды на 51-й сезон, российский специалист побьёт достижение канадского хоккейного тренера, возглавлявшего один клуб 50 лет.
В прошедшем сезоне «Уралочка-НТМК» под руководством Карполя завоевала бронзовые медали чемпионата России.
Карполь является самым титулованным волейбольным тренером мира, он также возглавлял сборные СССР и России. Он дважды становился олимпийским чемпионом, выигрывал чемпионат мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы.
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