Связующая Новик вернулась в «Сахалин»

25-летняя связующая Елена Новик вернулась в волейбольную команду «Сахалин», за которую выступала в сезоне-2017/18. Минувший сезон спортсменка провела в казанском «Динамо». За «Сахалин» Новик будет играть под номером 10.
«Я очень рада вернуться на Сахалин. На острове нравится всё, кроме разницы во времени, хотя к этому достаточно быстро привыкаешь. Решение принимала достаточно долго. Взвешивала все плюсы и минусы. Плюсов оказалось больше. Один из них — игровая практика. Надеюсь, что здесь её будет много. От сезона жду большой самоотдачи каждого игрока. Очень хочется подняться максимально высоко в турнирной таблице. Будем прилагать все усилия для этого. Состав боеспособный. Всё будет зависеть только от нас», — приводит слова Новик пресс-служба островного клуба.
Воспитанница московской СДЮШОР-65 «Ника» Новик в 2013-2017 годах выступала за саратовский «Протон».
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