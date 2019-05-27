Павлов: не прощаюсь с «Локомотивом», а просто говорю: «До свидания»

Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов покидает клуб. Он выступал за «железнодорожников» с 2006 по 2011 год, а затем вернулся в команду в 2016 году.
За это время он выиграл с «Локомотивом» Кубок России, стал MVP и лучшим нападающим домашнего «Финала четырёх» Кубка России. В сезоне-2016/17 Николай стал бронзовым призёром чемпионата России.
«Чувствую в себе силы поиграть ещё, и сейчас рассматриваю разные варианты продолжения карьеры волейболиста. Но в любом случае моя семья остаётся в Новосибирске, в городе, который стал для нас родным. Много здесь пережито и пройдено вместе с „Локомотивом“. Но любая, даже хорошая и сказочная история когда-то заканчивается. Это вовсе не значит, что я прощаюсь с „Локо“ навсегда. И если не вернусь сюда в качестве игрока, то в другой роли – вполне возможно. Поэтому я не прощаюсь с клубом, а просто говорю: „До свидания“. И от всей души желаю „Локомотиву“ в следующем сезоне покорить большие вершины. Решить все поставленные задачи! Это нужно для клуба, для города, для болельщиков!» — цитирует Павлова официальный сайт клуба.
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