Связующий санкт-петербургского «Зенита» Павел Панков стал отцом
Связующий санкт-петербургского «Зенита» Павел Панков стал отцом. Его супруга Алина родила дочь. Родители назвали девочку Майей.
«Третья малышка в «Зените» сезона-2018/19 и первая для своих молодых родителей! Приветствуйте Майю Павловну Панкову! От всего сердца поздравляем Павла Панкова и его семью с этим чудом. Здоровья и счастья замечательной девочке!» — говорится в сообщении в «инстаграме» «Зенита».
23-летний волейболист ранее выступал за московское «Динамо», сургутский «Газпром-Югра» и кемеровский «Кузбасс». 3 июня 2017 года он дебютировал в составе национальной сборной в матче Мировой лиги с командой Франции.
Панков — многократный призёр чемпионатов России, двукратный призёр Кубка России, победитель Кубка ЕКВ (2014/15).
Свентицкис и Панков станут связующими московского «Динамо» в сезоне-2019/20
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