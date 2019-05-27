Связующий санкт-петербургского «Зенита» Павел Панков стал отцом. Его супруга Алина родила дочь. Родители назвали девочку Майей.

«Третья малышка в «Зените» сезона-2018/19 и первая для своих молодых родителей! Приветствуйте Майю Павловну Панкову! От всего сердца поздравляем Павла Панкова и его семью с этим чудом. Здоровья и счастья замечательной девочке!» — говорится в сообщении в «инстаграме» «Зенита».

23-летний волейболист ранее выступал за московское «Динамо», сургутский «Газпром-Югра» и кемеровский «Кузбасс». 3 июня 2017 года он дебютировал в составе национальной сборной в матче Мировой лиги с командой Франции.

Панков — многократный призёр чемпионатов России, двукратный призёр Кубка России, победитель Кубка ЕКВ (2014/15).