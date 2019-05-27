Синицына вновь будет выступать за «Сахалин»

22-летняя связующая Екатерина Синицына подписала контракт с «Сахалином». Она выступала за команду из Южно-Сахалинска в сезоне-2017/18.
«Возвращение на Сахалин — это возможность проверить себя, постараться превзойти тот уровень, на котором я играла в позапрошлом сезоне и в общем показать достойную игру. Были разные предложения, в том числе и из других команд Суперлиги, но в этом году я очень хотела выступать именно за «Сахалин».
Что касается возвращения в Суперлигу, безусловно это плюс для меня. В команде будет высокая конкуренция между игроками. Нужно выкладываться по максимуму и доказывать прежде всего себе и всей команде, что ты можешь играть на определённом уровне. В этом году у нас собирается хорошая команда. Будем стараться радовать своей игрой наших болельщиков и показывать достойный результат», — цитирует Синицыну официальный сайт клуба.
Екатерина также выступала за краснодарское «Динамо» и «Приморочку» (Владивосток).
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