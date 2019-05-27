Синицына вновь будет выступать за «Сахалин»

22-летняя связующая Екатерина Синицына подписала контракт с «Сахалином». Она выступала за команду из Южно-Сахалинска в сезоне-2017/18.

«Возвращение на Сахалин — это возможность проверить себя, постараться превзойти тот уровень, на котором я играла в позапрошлом сезоне и в общем показать достойную игру. Были разные предложения, в том числе и из других команд Суперлиги, но в этом году я очень хотела выступать именно за «Сахалин».

Что касается возвращения в Суперлигу, безусловно это плюс для меня. В команде будет высокая конкуренция между игроками. Нужно выкладываться по максимуму и доказывать прежде всего себе и всей команде, что ты можешь играть на определённом уровне. В этом году у нас собирается хорошая команда. Будем стараться радовать своей игрой наших болельщиков и показывать достойный результат», — цитирует Синицыну официальный сайт клуба.

Екатерина также выступала за краснодарское «Динамо» и «Приморочку» (Владивосток).