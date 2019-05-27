Либеро Елена Ежова прокомментировала решение завершить карьеру

41летняя либеро казанского «Динамо» Елена Ежова приняла решение завершить карьеру. Она также выступала за МГФСО (Москва), «Университет» (Белгород), «Казаночка» (Казань), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Краснодар), «Факел» (Новый Уренгой).

«Если честно, готова была к этому давно, но всё равно тяжело. Я понимала, что не сегодня, так завтра, но спортивная карьера подойдёт к концу. Мне предлагали контракты, я подписывала, но понимала, что это ещё на пару лет, не больше. Я готовила себя к завершению карьеры не один год, но, когда этот момент наступил, стало тяжеловато. Грустно. Всё-таки такой этап жизни подошёл к концу. Но если бы у меня выбор прожить другую жизнь, поменять что-то, когда мне было 18-20 лет, я бы прошла всё заново и ничего не поменяла бы. Я полностью удовлетворена тем, как прошли мои годы в спорте. И, наверное, от этого грустно. Всё-таки таких эмоций в обычной жизни нет. Вкус победы, завоёванные медали — это всё дорогого стоит.

Я пропустила сезон «Динамо», в котором команда выиграла все возможные титулы? Конечно, немного жаль. Но такое случается. Никто после этого в команде не шутил на эту тему. Казань меня хорошо встречала. Обидно, что не выиграла Лигу чемпионов в своей карьере. У меня было два шанса, когда победа уже была в руках. И мы проигрывали финалы… Досадные поражения, очень обидные чувства.



В 2007-м в «Финале четырёх» московское «Динамо» с Катей Гамовой, Лесей Махно и Машей Бородаковой играло против итальянок, и мы вели в пятой партии, но проиграли. А второй матч – в 2009-м. Мы опять играли с итальянками, вели 2:1 по партиям и с большим преимуществом проводили четвёртый сет. 20:11, кажется. И проиграли. Ужасные воспоминания", — цитирует Ежову официальный сайт «Динамо».

Елена — четырёхкратная чемпионка России, трёхкратная обладательница Кубка России, двукратный серебряный призёр Лиги чемпионов.