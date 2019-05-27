Машина олимпийского чемпиона Волкова найдена в пруду со следами от пуль

Автомобиль «Ауди» олимпийского чемпиона, блокирующего санкт-петербургского «Зенита» Александра Волкова был обнаружен в Петровском пруде со следами от выстрелов, сообщает «Фонтанка». В салоне автомобиля, который поднялся на поверхность, были найдены пятна крови.
Эту машину Волков получил в качестве награды за победу на Олимпийских играх в 2012 году в составе сборной России.
На минувшей неделе Александр в своём «инстаграме» опубликовал фото своего автомобиля после рестайлинга.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух мужчин, откручивавших номера с автомобиля.
По данным Nevasport, волейболист подал заявление в полицию, ущерб автомобилю он оценить не может.
Волков также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2007 года, обладателем Кубка мира (2011), победитель и призёром Мировой лиги.
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